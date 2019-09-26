В Москве нашли пропавшего без вести кыргызстанца. Он покончил с собой

В Москве нашли кыргызстанца, которого родственники считали пропавшим без вести. Он покончил с собой, сообщили в пресс-службе МВД КР.

По ее данным, в начале июня в представительство МВД КР в РФ обратился кыргызстанец с просьбой помочь найти без вести пропавшего родственника. Последний раз он выходил на связь в начале апреля 2018 года.

Выяснилось, что пропавший парень приехал в Москву с родственниками на заработки в конце 2017-го, последний раз его видели в районе метро «Щелковская». Самостоятельные поиски родственников результатов не принесли.

В ходе совместных с правоохранительными органами России оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 12 апреля 2018 года в районе Измайлово нашли труп мужчины азиатской внешности без признаков насильственной смерти. Он повесился. Им оказался О.Б., которого родственники считали без вести пропавшим.

Так как тело не востребовали, в середине июня 2018-го его похоронили за государственный счет.

Сейчас родственники решают вопрос о подготовке документов для эксгумации и направлении груза 200 на родину.