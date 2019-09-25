В Московской области кыргызстанец во время ссоры задушил сожительницу и скрылся

В Московской области в убийстве сожительницы подозревают 54-летнего кыргызстанца. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В конце августа в Московской области на территории гаражей обнаружили труп 51-летней гражданки Кыргызстана. Экспертиза выявила признаки насильственной смерти.

«Смерть женщины наступила от удушения. По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». При содействии представительства МВД КР установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний А.А., уроженец Ошской области», — отметили в МВД.

По предварительным данным, мужчина во время ссоры задушил женщину. Причиной убийства сожительницы стала ревность. Подозреваемый скрылся. Он объявлен в розыск, сообщили в МВД.