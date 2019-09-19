Милиционер ездил на разных авто с одним госномером. Совершил 108 нарушений ПДД

Один из кыргызстанцев передвигался на четырех разных автомобилях, но с одним госномером. Его личность смогли установить благодаря камерам, установленным в рамках проекта «Безопасный город». Нарушителем оказался действующий сотрудник милиции. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, сегодня некоторые водители используют подложные госномера. В качестве примера Ыманалы Саркулов привел случай с сотрудником милиции, который использовал госномер на разных авто.

Как отметил замглавы ГУОБДД, милиционер, находясь за рулем, совершил 108 нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудника правоохранительных органов уже уволили. Он задержан. Ыманалы Саркулов не назвал имени милиционера. По его словам, виновный получил дисциплинарное наказание и был оштрафован за использование подложного госномера. Органы прокуратуры направили в ГУОБДД представление о пересмотре дела.