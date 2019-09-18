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Происшествия

В Ивановке неизвестные ограбили россиян, представившись сотрудниками ГКНБ

В селе Ивановка Чуйской области неизвестные ограбили граждан России. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что 17 сентября в ОВД Иссык-Атинского района обратились граждане РФ, которые просили принять меры в отношении неизвестных мужчин азиатской внешности. Последние остановили их на трассе Бишкек — Торугарт, представились сотрудниками ГКНБ, попросили предъявить документы и представить к досмотру сумки.

«Во время досмотра неизвестные незаметно вытащили 10 тысяч рублей и скрылись. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. В ходе проверки выяснилось, что подозреваемые не являются сотрудниками ГКНБ. Милиция устанавливает личности грабителей», — сообщили в ГУВД.
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