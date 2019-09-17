Мошенница за трудоустройство в компанию «Кумтор» взяла у мужчины 100 тысяч сомов

Задержана мошенница, которая за трудоустройство в компанию «Кумтор» на должность водителя, взяла у мужчины 100 тысяч сомов и скрылась. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

Оперативники Службы криминальной милиции УВД Свердловского района задержали подозреваемую А.С., 1965 года рождения, ранее неоднократно судимую. Она водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

Проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к другим фактам аналогичных преступлений.