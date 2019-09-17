12:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты (179)

Конфликт на границе. Начался второй раунд переговоров

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на участке кыргызско-таджикской границы начался в Баткенской области. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе КР. 

Читайте по теме
Конфликт на границе. У погибшего военного остались трое детей и престарелая мать

По данным ведомства, состав переговорных групп с обеих сторон уточняется. Ранее сообщалось, что в эпицентр конфликта прибыл премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. В село Максат с ним отправились вице-премьер Жениш Разаков и председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев. В Баткен вылетели и депутаты Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Торобай Зулпукаров, Таабылды Тиллаев. Возглавляет делегацию вице-спикер парламента Мирлан Бакиров. 

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и как минимум шести раненых, в том числе одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.
Ссылка:
просмотров: 756
Версия для печати
Материалы по теме
Раненых из Баткена в Бишкек доставят военно-транспортным самолетом
На кыргызско-таджикской границе временно приостановлен пропуск граждан
Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Конфликт на границе. Пострадали 13 кыргызстанцев
Конфликт на границе. Обстановка относительно стабильная
Конфликт на границе. Ночь прошла спокойно
Конфликт на границе. Главы Погранслужб КР и РТ провели переговоры по телефону
Конфликт на границе. Дорога Ош — Баткен — Исфана пока открыта
В выходные наблюдается скопление людей на пунктах пропуска через госграницу
Конфликт на границе. Восемь пострадавших еще в больнице
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;результате ДТП погибла женщина В Бишкеке в результате ДТП погибла женщина
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые
Конфликт на&nbsp;границе. Ранены восемь человек, один из&nbsp;них&nbsp;&mdash; ребенок Конфликт на границе. Ранены восемь человек, один из них — ребенок
Во&nbsp;время конфликта на&nbsp;кыргызско-таджикской границе погиб военнослужащий Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе погиб военнослужащий
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z