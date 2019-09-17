Конфликт на границе. Начался второй раунд переговоров

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на участке кыргызско-таджикской границы начался в Баткенской области. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе КР.

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По данным ведомства, состав переговорных групп с обеих сторон уточняется. Ранее сообщалось, что в эпицентр конфликта прибыл премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. В село Максат с ним отправились вице-премьер Жениш Разаков и председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев. В Баткен вылетели и депутаты Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Торобай Зулпукаров, Таабылды Тиллаев. Возглавляет делегацию вице-спикер парламента Мирлан Бакиров.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и как минимум шести раненых, в том числе одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.