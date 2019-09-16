Конфликт на границе. В Баткенскую область отправились депутаты

По поручению торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова группа депутатов отправилась в Баткенскую область. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Эльвира Темир.

По ее данным, сегодня Дастан Джумабеков провел экстренное совещание по ситуации на кыргызско-таджикской границе в Лейлекском районе Баткенской области. По его поручению на место конфликта отправилась группа парламентариев во главе с заместителем торага Мирланом Бакировым.

Отметим, ранее по поручению главы правительства в Баткенскую область направились вице-премьер-министр Жениш Разаков и председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента восемь человек ранены, один военнослужащий погиб. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.