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На Иссык-Куле изнасиловали женщину. Милиция ищет преступника

В селе Бактуу-Долоноту 32-летнюю женщину изнасиловали в собственном доме. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что в милицию потерпевшая обратилась 14 сентября. Поиски подозреваемого уже ведутся.

В УВД Иссык-Кульской области информацию подтвердили. По данным ведомства, по факту возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, заявительницу изнасиловал малознакомый мужчина. Сейчас назначены все необходимые экспертизы. Милиция устанавливает личность подозреваемого и разыскивает его», — сообщили в УВД.
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