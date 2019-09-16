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Происшествия

Поддельные детские игрушки и одежду из Кыргызстана задержали в России

Две фуры, заполненные поддельными детскими игрушками и одеждой из Кыргызстана и Казахстана, задержали тюменские таможенники. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской таможни.

По ее данным, ввезенные товары неизвестного происхождения предназначались для реализации в торговых точках Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы.

По официальным оценкам правообладателей товарных знаков, ущерб составил 102 миллиона рублей.

Таможенный досмотр показал, что на предметах одежды нанесена символика известных производителей Nike, Adidas, Hello Kitty, Calvin Klein, Puma, Reebok.

Поддельные игрушки с нанесенной маркировкой Disney, My little pony, L.O.L. surprise, Hot Wheels, Avengers в количестве 22 тысячи единиц водитель должен был доставить из Бишкека в Новосибирск.

В рамках работы мобильных групп Тюменской таможни груз общим весом в 9 тонн задержан и помещен на хранение.

Дальнейшая судьба поддельных товаров будет зависеть от решения суда.
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