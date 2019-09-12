В Бишкеке мужчина избил знакомую и отобрал у нее телефон. Милиция задержала его

В Бишкеке по подозрению в грабеже задержан 28-летний П.А. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратилась жительница столицы К.Г. Она просила принять меры в отношении молодого человека, который пришел к ней домой, а затем после возникшей ссоры избил ее. Кроме того, подозреваемый отобрал у нее мобильный телефон стоимостью 14 тысяч сомов и деньги в сумме 2 тысячи 500 сомов.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж» УК КР. Оперативники службы криминальной милиции задержали подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 на два месяца. Мобильный телефон возвращен пострадавшей», — сообщили в ГУВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих о нем какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам: 0774286489, 0550102344 или 102.