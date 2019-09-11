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Происшествия

Пьяный полицейский в Москве угрожал кыргызстанцам пистолетом

В Москве сотрудник полиции из ОВД «Тверской» напал на кыргызских мигрантов, после чего побил коллегу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, у силовика Петра Бледнова произошел уличный конфликт, в ходе которого он достал пистолет и стал угрожать приезжим из Кыргызстана. На место происшествия прибыли другие полицейские и задержали коллегу.

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«Он сообщил им, что находится в отпуске и все нормально. Однако на этом отпускные приключения силовика не закончились. Оперативника доставили в отдел полиции, где он внезапно напал на дежурного и ударил его кулаком в лицо», — говорится в сообщении.

По сведениям Baza, от дебошира исходил сильный запах алкоголя. Сейчас он находится в ИВС, а избитый дежурный доставлен в больницу с переломом носа.
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