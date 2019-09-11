Пьяный полицейский в Москве угрожал кыргызстанцам пистолетом

В Москве сотрудник полиции из ОВД «Тверской» напал на кыргызских мигрантов, после чего побил коллегу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, у силовика Петра Бледнова произошел уличный конфликт, в ходе которого он достал пистолет и стал угрожать приезжим из Кыргызстана. На место происшествия прибыли другие полицейские и задержали коллегу.
По сведениям Baza, от дебошира исходил сильный запах алкоголя. Сейчас он находится в ИВС, а избитый дежурный доставлен в больницу с переломом носа.