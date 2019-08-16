В России мигранты из Кыргызстана вошли в тройку лидеров по численности

Пограничная служба Федеральной службы безопасности России с 2019 года начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну с целью работы. Об этом сообщает РБК.

За первое полугодие 2019-го 2,4 миллиона иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, подавляющее большинство из них приехали из стран СНГ.

Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану. Из этой страны в Россию прибыли с целью работы 918 тысяч человек. На втором месте Таджикистан — 523,9 тысячи человек, затем следуют Кыргызстан — 265 тысяч, Украина — 164,6 тысячи, Казахстан — 105,3 тысячи человек.

Всего за январь — июнь этого года в Россию прибыли более 15 миллионов иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств).