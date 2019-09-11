В Бишкеке мужчина взял у девушки на бизнес более $100 тысяч и скрылся

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержали 23-летнего А.Н. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В УВД Октябрьского района с заявлением обратилась Х.М. «В заявлении гражданка указала, что в декабре 2017 года мужчина взял у нее $24,5 тысячи под предлогом того, что пригонит ей грузовую автомашину НОWO. Позже, предложив ей начать общий бизнес, взял у нее еще $55 тысяч», — рассказали в ГУВД.

«В другом заявлении потерпевшая указала, что мужчина 16 апреля 2019 года взял у нее $27 тысяч 604 и скрылся. Факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщили в ГУВД.

Фото пресс-службы МВД

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией о нем, просят сообщить по телефонам: 0550102558, 0702071265 и 102.