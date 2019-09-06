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Сюжет: Кражи невест и ранние браки (103)

В Бишкеке девушку якобы украли замуж. Милиция разбирается

В Бишкеке 22-летнюю Чолпон Эсенбаеву якобы украли замуж. Об этом 24.kg рассказал ее брат Бексултан Асилов.

По его словам, предположительно, девушку украли 4 сентября в 20.00, когда она возвращалась с работы.

«Родителям прислали СМС-сообщение, что Чолпон украли замуж. В тот же день мы написали заявление в милицию. С кем она дружила, сестра не говорила, соответственно, кто ее украл — неизвестно», — сказал Бексултан Асилов.

В ГУВД Бишкека подтвердили, что родственники девушки, действительно, обратились с заявлением в милицию. По факту возбудили уголовное дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».
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