18:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Бишкеке

Оперативники СКМ УВД Ленинского района задержали подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 5 августа в милицию поступил вызов, что возле одного из частных домов по улице Заводской лежит неизвестный парень в бессознательном состоянии с пятнами крови.

У потерпевшего азиатской внешности обнаружили колото-резаные раны в области спины.

«Пострадавшего госпитализировали в Национальный хирургический центр, где он скончался. Во дворе этого же дома обнаружили труп мужчины азиатской внешности 30-35 лет. На его теле были порезы на правой стороне талии и внутренней стороне бедра. Оба факта зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР», — отметили в ГУВД.

Сотрудники службы криминальной милиции задержали подозреваемого — 32-летнего Б.Т. Он водворен в СИЗО-1.
Ссылка:
просмотров: 610
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемого в двойном убийстве на Иссык-Куле не могут найти больше месяца
ЛГБТ-активистку в Санкт-Петербурге убил не уроженец Кыргызстана
Убийство прокурора Баткена. Прямых улик против подсудимого нет
Задержан подозреваемый в убийстве возле скотного рынка в Бишкеке
Смертью закончилась ссора двух мужчин в селе Нижняя Ала-Арча
Два убийства раскрыли в Бишкеке
По подозрению в убийстве в России ЛГБТ-активистки задержан уроженец Кыргызстана
Оружие, из которого был застрелен прокурор Баткена, не установлено
ЧП на Иссык-Куле. К поискам Сергея Смирнова привлекли пограничников
В городе Ош мужчина убил своего дядю, закопал его тело и скрылся в России
Популярные новости
У&nbsp;экс-депутата Садыра Жапарова в&nbsp;аварии погиб сын У экс-депутата Садыра Жапарова в аварии погиб сын
Момент ДТП с&nbsp;сыном Садыра Жапарова попал на&nbsp;видео Момент ДТП с сыном Садыра Жапарова попал на видео
Стали известны предварительные причины последних пожаров в&nbsp;Бишкеке Стали известны предварительные причины последних пожаров в Бишкеке
В&nbsp;Чолпон-Ате сель затопил часть центральных улиц В Чолпон-Ате сель затопил часть центральных улиц
Бизнес
Чемпионат мира по&nbsp;грэпплингу: сборная Кыргызстана обещает вернуться с&nbsp;победой! Чемпионат мира по грэпплингу: сборная Кыргызстана обещает вернуться с победой!
1&nbsp;сентября I-Mall открывает свои двери! 1 сентября I-Mall открывает свои двери!
Не&nbsp;хватает до&nbsp;зарплаты? Кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Не хватает до зарплаты? Кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; удваивает драйв клиентов Сеть АЗС «Газпромнефть» удваивает драйв клиентов