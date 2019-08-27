Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Бишкеке

Оперативники СКМ УВД Ленинского района задержали подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 5 августа в милицию поступил вызов, что возле одного из частных домов по улице Заводской лежит неизвестный парень в бессознательном состоянии с пятнами крови.

У потерпевшего азиатской внешности обнаружили колото-резаные раны в области спины.

«Пострадавшего госпитализировали в Национальный хирургический центр, где он скончался. Во дворе этого же дома обнаружили труп мужчины азиатской внешности 30-35 лет. На его теле были порезы на правой стороне талии и внутренней стороне бедра. Оба факта зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР», — отметили в ГУВД.

Сотрудники службы криминальной милиции задержали подозреваемого — 32-летнего Б.Т. Он водворен в СИЗО-1.