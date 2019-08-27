Кыргызстанец-таксист сбил пенсионерку в Хабаровске

В Хабаровске (Россия) кыргызстанец-таксист сбил 78-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт www.dvnovosti.ru.

По его данным, водитель не увидел женщину, которая не успела перейти дорогу на зеленый сигнал светофора.

По информации ГИБДД, она получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. У пенсионерки ушиб головного мозга, осложненный правосторонней субдуральной гематомой. Дело будет возбуждено по статье 264 «Нарушение правил движения, повлекшее тяжкий вред здоровью» УК РФ.

Как оказалось, водитель, 1999 года рождения, получил права в 2019-м, но работать в службе такси не мог, так как для этого требуется минимум трехлетний стаж.