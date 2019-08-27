10:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Кыргызстанец-таксист сбил пенсионерку в Хабаровске

В Хабаровске (Россия) кыргызстанец-таксист сбил 78-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт www.dvnovosti.ru.

По его данным, водитель не увидел женщину, которая не успела перейти дорогу на зеленый сигнал светофора.

По информации ГИБДД, она получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. У пенсионерки ушиб головного мозга, осложненный правосторонней субдуральной гематомой. Дело будет возбуждено по статье 264 «Нарушение правил движения, повлекшее тяжкий вред здоровью» УК РФ.

Как оказалось, водитель, 1999 года рождения, получил права в 2019-м, но работать в службе такси не мог, так как для этого требуется минимум трехлетний стаж.
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы пострадали в аварии в Подмосковье
Кыргызстанцы пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области
Маршрутка под управлением кыргызстанца перевернулась под Тверью
Двое кыргызстанцев погибли в аварии в Казахстане
Двое кыргызстанцев погибли в ДТП в Москве. Водитель такси задержан
Кыргызстанец, сбивший людей в Москве, выходит на свободу
Кыргызстанцы погибли в ДТП под Пензой
В Рязанской области в результате ДТП пострадали два кыргызстанца
Кыргызстанец серьезно пострадал в ДТП в России
Кыргызстанец погиб в аварии в Рязанской области России
Популярные новости
У&nbsp;экс-депутата Садыра Жапарова в&nbsp;аварии погиб сын У экс-депутата Садыра Жапарова в аварии погиб сын
Стали известны предварительные причины последних пожаров в&nbsp;Бишкеке Стали известны предварительные причины последних пожаров в Бишкеке
Момент ДТП с&nbsp;сыном Садыра Жапарова попал на&nbsp;видео Момент ДТП с сыном Садыра Жапарова попал на видео
В&nbsp;Чолпон-Ате сель затопил часть центральных улиц В Чолпон-Ате сель затопил часть центральных улиц
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; удваивает драйв клиентов Сеть АЗС «Газпромнефть» удваивает драйв клиентов
Пора в&nbsp;школу: обзор смартфонов для учебы по&nbsp;доступным ценам Пора в школу: обзор смартфонов для учебы по доступным ценам
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров