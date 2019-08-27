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Происшествия

Почти 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Джалал-Абадской области

В Джалал-Абадской области Кыргызстана проходит операция «МАК-2019» по противодействию наркотикам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

В рамках операции сотрудники милиции уничтожают дикую коноплю.

«В Аксыйском районе уничтожили 1,3 тонны конопли с двух гектаров земли. В Майлуу-Суу скосили около одного гектара дикорастущей конопли. До этого подобные мероприятия проводили в Тогуз-Тороуском, Токтогульском, Ала-Букинском и Ноокенском районах. Скосили 33 гектара и сожгли около 18,5 тонны наркотика растительного происхождения», — сообщили в УВД.
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