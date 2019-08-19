К поискам пропавших в Кыргызстане альпинистов подключились казахстанские военные

Военные Казахстана начали спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших альпинистов из РК Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Один из которых, предположительно, погиб, сообщило издание NUR.kz.
По данным пресс-службы Министерства обороны РК, в группе спасателей — старший лейтенант и майор. Руководитель группы — капитан Максут Жумаев, мастер спорта международного класса по альпинизму.
Военнослужащие на протяжении суток находились в полной боевой готовности и ждали разрешения на вылет. Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК предоставил вертолет, на котором группа планирует подняться в базовый лагерь на высоту
Операция осложняется плохими погодными условиями, для поисков пропавших альпинистов будут использовать тепловизоры.
Казахстанские альпинисты пропали на пике Победы.
Ранее на этом же пике в августе погиб российский альпинист, а на пике Ленина — российский генерал-майор внутренней службы Иван Иванов.