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К поискам пропавших в Кыргызстане альпинистов подключились казахстанские военные

Фото из интернета. Пик Победы

Военные Казахстана начали спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших альпинистов из РК Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Один из которых, предположительно, погиб, сообщило издание NUR.kz.

По данным пресс-службы Министерства обороны РК, в группе спасателей — старший лейтенант и майор. Руководитель группы — капитан Максут Жумаев, мастер спорта международного класса по альпинизму.

Военнослужащие на протяжении суток находились в полной боевой готовности и ждали разрешения на вылет. Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК предоставил вертолет, на котором группа планирует подняться в базовый лагерь на высоту 4400 метров и начнет поисковые работы.

Операция осложняется плохими погодными условиями, для поисков пропавших альпинистов будут использовать тепловизоры.

Казахстанские альпинисты пропали на пике Победы.

Ранее на этом же пике в августе погиб российский альпинист, а на пике Ленина — российский генерал-майор внутренней службы Иван Иванов.
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