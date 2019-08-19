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Происшествия

Кыргызстанцы пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области

Один человек погиб, еще девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

«По нашим данным, один погибший — гражданин Армении. Девять человек пострадали, в их числе граждане Кыргызстана и Узбекистана», — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, в воскресенье в 23.20 водитель микроавтобуса, следовавшего из Новосибирска в Карасук, не справился с управлением и опрокинул транспорт в кювет.

В результате происшествия пострадали водитель и восемь пассажиров, одна пассажирка умерла в автомобиле скорой помощи.

По информации некоторых российских СМИ, пострадал один гражданин Кыргызстана.
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