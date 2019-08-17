При взрыве мечети в Пакистане погиб брат лидера афганского «Талибана»

Не менее четырех человек, в том числе Хайбатулла Ахундзады, родной брат лидера афганского «Талибана», погибли в результате взрыва в мечети семинарии в столице пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщил «Голос Америки».

Источники среди боевиков подтвердили журналистам, что взрыв бомбы произошел во время вечерней пятничной молитвы. Семинария находится в районе Кучлак, рядом с городом Кветта, столицей провинции Белуджистан.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Белуджистане. Эта провинция долгое время служила убежищем для лидеров и боевиков «Талибана», борющихся с правительством Афганистана.

Высокопоставленный сотрудник пакистанской полиции сообщил, что в результате взрыва ранено более 24 человек. По его словам, взрывное устройство установили под креслом имама и привели в действие с помощью часового механизма.

Предшественника Хайбатуллы, муллу Ахтара Мансура, также убили в Белуджистане в 2016 году. Он погиб в результате атаки американского беспилотника.