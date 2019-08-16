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Происшествия

Осужденный звонил из колонии иностранцу и вымогал у него деньги

Органами внутренних дел проводится расследование по факту вымогательства денежных средств у гражданина Турции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что осенью 2018 года неизвестные, представившись членами ОПГ и угрожая физической расправой, вымогали деньги у 45-летнего гражданина Турции. Они требовали ежемесячную выплату в воровской общак.

«Сотрудники милиции вышли на 33-летнюю женщину, которая поддерживала тесную связь с криминальными элементами. Оперативники и следователи установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний С.С. уулу, отбывающий наказание в исправительной колонии за убийство, хранение огнестрельного оружия, вымогательство и сокрытие следов преступления. Последний, сидя в колонии, звонил и вымогал деньги у иностранца, занимающегося бизнесом», — сообщили в МВД.

Как отмечается, во время допроса он дал признательные показания. 33-летняя женщина оказалась его гражданской супругой.

По факту проводится расследование, проверяется причастность подозреваемого и других лиц к иным аналогичным преступлениям.
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