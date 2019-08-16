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Происшествия

Много милиции. Что происходит на КПП «Достук»

На КПП «Достук» (кыргызско-узбекская граница) УВД Ошской области проводит профилактический рейд «Режим». Об этом 24.kg сообщили в управлении.

В социальных сетях появилась информация, что на территории контрольно-пропускного пункта находится много сотрудников милиции и не пропускают машины.

В УВД сообщили, что сотрудники милиции проводят плановый рейд «Режим».

«Сотрудники разъясняют гражданам их права, обязанности, порядок пересечения границы, какие документы нужны. Это плановое мероприятие», — отметили в управлении.

В Государственной пограничной службе сообщили, что КПП работает в штатном режиме. «Граждане пересекают границу без ограничений», — заверили в ГПС.
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