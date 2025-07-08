Коррупция полностью искоренена. На КПП «Достук» отчитались Камчыбеку Ташиеву

Руководство КПП «Достук» дало отчет главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву о том, что коррупция на посту полностью искоренена. Видео со встречи опубликовала пресс-служба мэрии города Ош.

Председатель спецслужб прибыл с рабочей поездкой в южную столицу и первым делом ознакомился с ходом работ по благоустройству и озеленению территории вокруг пограничного пункта пропуска «Достук».

На встрече Камчыбек Ташиев спросил у руководства КПП, как решилась проблема, связанная со сбором денег у водителей и граждан.

«Полностью прекратилась», — ответил ему начальник погранпоста. Его слова подтвердил начальник Главного управления ГКНБ по Ошу и одноименной области Даниель Рысалиев.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что если поступит жалоба по коррупцию на пограничном посту, за это ответят руководство управлений Погранслужбы и таможни.

Напомним, 26 сентября 2024 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев внепланово проверил деятельности КПП «Достук».

Тогда председатель спецслужб выявил ряд факторов, которые мешали полноценно функционировать пропускной способности КПП, и сделал замечание местным службам.