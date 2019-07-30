12:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии (229)

Тело упавшего в реку пограничника нашли в Узбекистане

Спасатели МЧС Узбекистана обнаружили тело пограничника КР, упавшего в реку Ак-Булак 19 июля. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По ее данным, его обнаружили вчера, 29 июля, в реке на территории Узбекистана.

«Поисковые работы более десяти суток проводили пограничники и спасатели двух республик. Сильным течением военнослужащего отнесло на 11 километров от места падения. Тело погибшего доставлено в Кыргызстан. Проводятся соответствующие экспертизы и мероприятия», — сообщили в ГПС.

Напомним, пограничник поскользнулся во время спуска и упал в реку Ак-Булак.
Ссылка:
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Упавшего в реку пограничника ищут уже 10 дней
В Баткене пограничники помогли бабушке. Военная прокуратура проводит проверку
На КПП «Токмак-Автодорожный» нарушитель ударил военнослужащего Погранслужбы
В Жогорку Кенеше предложили ввести для пограничников курсы этикета
Пограничники задержали кыргызстанцев, пытавшихся провезти контрабанду ГСМ
Кыргызстанец пытался обманным путем пересечь границу
Туристический сезон. Как готовятся пограничники
В Нарыне пограничники помогли сельчанам, попавшим в снежную бурю
Пограничникам Кыргызстана передали две квартиры от России
Внимание: вас снимают. Пограничники обзавелись видеорегистраторами
Популярные новости
Машина вылетела с&nbsp;трассы во&nbsp;двор дома в&nbsp;Иссык-Кульской области Машина вылетела с трассы во двор дома в Иссык-Кульской области
Девочку со&nbsp;связанными руками обнаружили в&nbsp;селе Таш-Добо Девочку со связанными руками обнаружили в селе Таш-Добо
Тайник с&nbsp;оружием нашли пограничники на&nbsp;севере Кыргызстана Тайник с оружием нашли пограничники на севере Кыргызстана
Два убийства раскрыли в&nbsp;Бишкеке Два убийства раскрыли в Бишкеке
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
MegaCom продолжает развитие сети 4G&nbsp;LTE MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE
Пятьдесят кыргызстанцев с&nbsp;помощью Beeline получат высшее образование бесплатно Пятьдесят кыргызстанцев с помощью Beeline получат высшее образование бесплатно
Трасса Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана. О&nbsp;проделанной работе и&nbsp;планах рассказал подрядчик Трасса Ош — Баткен — Исфана. О проделанной работе и планах рассказал подрядчик