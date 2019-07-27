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Происшествия

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Бишкеке

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля «Дэу Нексия». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По ее данным, сообщение об угоне поступило в милицию почти два месяца назад — вечером 28 мая. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого 1992 года рождения. В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», — отметили в ГУВД.

Мужчина водворен в ИВС.
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