Задержаны все участники убийства экс-главы кыргызской диаспоры в Екатеринбурге

Задержаны все участники убийства экс-главы кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова, расстрелянного в начале июля в Екатеринбурге. Об этом пишет информационное агентство Znak.

По его данным, двоих подозреваемых задержали практически сразу. Один из них оказался этническим азербайджанцем и подданным Грузии. 20 июля в Челябинске местные оперативники задержали последнего участника преступления, некоего Зарылбека. Он, судя по всему, выполнял роль наводчика и в момент преступления находился на заднем сиденье Volkswagen Touareg нападавших. Насколько известно, мужчину уже доставили под конвоем в Екатеринбург.

По факту смерти Камчыбека Каримова возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц» и «Разбой» УК РФ.

Основной версией преступления следствие считает именно нападение с целью завладения денежными средствами.