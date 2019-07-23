На Сахалине убили 27-летнего таксиста-кыргызстанца Азатбека Алимбекова. Задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщает АСТВ.ру.

По данным издания, молодой человек пропал 20 июля. Он перевозил пассажиров из Южно-Сахалинска в Корсаков. Через два дня по факту пропажи возбудили уголовное дело. В ночь на 23 июля на юге Сахалина сначала нашли автомобиль, а потом тело водителя.

По подозрению в убийстве задержаны трое человек. Ими оказались жители Южно-Сахалинска: 24-летний ранее неоднократно судимый, освободившийся из мест лишения свободы 30 мая 2019 года, и двое 22-летних парней, один из которых также ранее судим.

Они задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.