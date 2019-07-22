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Происшествия

В Бишкеке неизвестные избили бизнесменов из Кореи

В Бишкеке четверо неизвестных избили и ограбили бизнесменов из Южной Кореи. Об этом 24.kg сообщил адвокат Рустам Абдурауфов.

По его словам, разбойное нападение произошло накануне примерно в 22.50. Иностранцы пришли отдыхать в один из бильярдных клубов.

«Четверо неизвестных в масках ворвались в бильярдную, избили хозяина заведения и моих подзащитных. Злоумышленники избили, связали им руки, угрожали пистолетом и ножом. У граждан Южной Кореи украли мобильные телефоны и деньги», — сказал Рустам Абдурауфов.

Он отметил, что потерпевшие обратились в милицию. Есть подозрение, что разбойное нападение организовали должники бизнесменов.
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