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Золото, деньги, украшения. Кыргызстанцы арестованы за серию краж в Эмиратах

Прокуратура Дубая обвинила четырех кыргызстанцев в совершении серии краж в Палм Джумейре в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Khaleej Times.

Как отмечается, банда проникала в виллы, когда жильцов не было дома, в основном ночью.

Грабители использовали железные инструменты, чтобы сломать двери и окна, и крали ценные вещи, в том числе ювелирные изделия, золото и деньги, а также электронные устройства.

Полиции удалось выйти на след преступной группировки после недавнего сообщения о краже в Палм Джумейре, во время которой были украдены 500 тысяч дирхамов, $10 тысяч, золотые монеты, а также двое часов Rolex стоимостью 151 тысяча дирхамов. Грабители также унесли драгоценности, паспорта, банковские карты и чековые книжки.

Установлено, что преступники покинули ОАЭ после совершения краж и задержаны сразу по возвращении.

Как подчеркивает издание, во время допроса все четверо признались, что приехали в ОАЭ для совершения краж.

Полиция конфисковала украденные вещи и передала дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.
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