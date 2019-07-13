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Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемых в разбое. Один из них несовершеннолетний

В Бишкеке по подозрению в разбойном нападении задержаны 19-летний Д.А. и 17-летний Т.А. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
 
Уточняется, 10 июля в дежурную часть УВД Первомайского района поступил звонок о том, что двое неизвестных избили и ограбили мужчину.
 
«10 июля примерно в 15.00 на пересечении проспекта Манаса и улицы Фрунзе двое неизвестных азиатской национальности, угрожая ножом, избили мужчину и украли у него мобильный телефон и 20 тысяч сомов», — отмечают в милиции.
 
Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Разбой» УК КР. Задержанные водворены в ИВС.
 
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