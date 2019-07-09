Гибель девятиклассника в Бишкеке. Готовы результаты экспертизы

Готовы результаты экспертизы по факту гибели ученика 9-го класса школы-гимназии № 48 Никиты Солдатова. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД.

Читайте по теме Драка школьников в Бишкеке. Подозреваемого отпустили под домашний арест

По данным милиции, предварительное исследование установило, что смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг, произошедшего, по одной из версий, из-за не вовремя оказанной квалифицированной медицинской помощи. Эксперты пока не утверждают, что кровоизлияние явилось следствием полученной в драке травмы головы.

Уточняется, один из участников конфликта отпущен под домашний арест. Родители погибшего Никиты Солдатова заявление в милицию так и не подали. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» УК КР. Переквалифицировать ее не стали.

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства. Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев выступил с предложением уволить директора учебного заведения.

Установлено, что врачи не определили угрозу, и мальчик спустя сутки после поверхностного обследования впал в кому, а позже, не приходя в сознание, умер.