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Драка школьников в Бишкеке. Подозреваемого отпустили под домашний арест

Одного из участников драки возле школы № 48, задержанного по подозрению девятиклассника отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека. 

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По данным ведомства, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» УК КР. Подозреваемому предъявлено обвинение, но он виновным себя не признает. Родители погибшего мальчика также в милицию с заявлением не обращались. 

По одной из версий, школьник погиб из-за вовремя не оказанной квалифицированной медицинской помощи. Следствие продолжается. Назначена экспертиза. Как отметили в ГУВД, после ее результатов, вероятно, статья будет переквалифицирована. 

Установлено, что врачи не определили угрозу, и мальчик спустя сутки после поверхностного обследования впал в кому, а позже, не приходя в сознание, умер. 

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства. Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев выступил с предложением уволить директора учебного заведения.
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