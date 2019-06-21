Драка школьников в Бишкеке. Подозреваемого отпустили под домашний арест

Одного из участников драки возле школы № 48, задержанного по подозрению девятиклассника отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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«Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» УК КР. Подозреваемому предъявлено обвинение, но он виновным себя не признает. Родители погибшего мальчика также в милицию с заявлением не обращались.

По данным ведомства, по факту возбуждено уголовное дело

По одной из версий, школьник погиб из-за вовремя не оказанной квалифицированной медицинской помощи. Следствие продолжается. Назначена экспертиза. Как отметили в ГУВД, после ее результатов, вероятно, статья будет переквалифицирована.

Установлено, что врачи не определили угрозу, и мальчик спустя сутки после поверхностного обследования впал в кому, а позже, не приходя в сознание, умер.

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства. Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев выступил с предложением уволить директора учебного заведения.