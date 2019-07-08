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Происшествия

Угон автомашины Болота Шамшиева. Обвиняемый скончался в больнице

Обвиняемый в угоне автомобиля кинорежиссера Болота Шамшиева скончался в больнице. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдумуминова.

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По ее словам, ранее Юрий Ликов был прооперирован. Однако через месяц он скончался в отделении кардиологии.

«Защита ходатайствовала о проведении судебного заседания в кардиологическом центре, где лечился мой подзащитный. Ему вообще нельзя было содержаться под стражей. Судья удовлетворила ходатайство, но в назначенный день заявила, что не может провести процесс в медицинском учреждении, так как там нет клетки для подсудимых, и Юрия Ликова должны вывезти в суд, иначе она приостановит рассмотрение дела до его выздоровления. В необорудованной машине моего подзащитного доставили в суд. На изменение меры пресечения ушло более трех часов. На следующий день Юрий Ликов впал в кому, из которой не вышел, врачи констатировали смерть», — сказала Назира Абдумуминова.

Она добавила, что с самого начала защита настаивала на том, что Юрию Ликову категорически противопоказано содержание под стражей.

Напомним, автомобиль народного артиста СССР Болота Шамшиева неизвестные угнали в ноябре 2018 года. Спустя несколько дней милиционеры нашли сожженный автомобиль. По подозрению в угоне в Бишкеке задержали двоих мужчин. Третий подозреваемый арестован в Караколе за другое преступление. 
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