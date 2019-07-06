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Происшествия

В Бишкеке задержали еще одного адвоката. Подозревается в мошенничестве

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан адвокат М.М. об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в феврале 2019 года с заявлением в Генеральную прокуратуру обратилась жительница Чуйской области. Она указала о мошеннических действий со стороны адвоката.

«В заявлении говорится, что в ноябре 2017 год М.М. обещал решить вопросы, связанные с уголовным делом в отношении близкого родственника заявительницы. Адвокат якобы взял у нее деньги и скрылся. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе досудебного производства установлена причастность фигуранта к мошенническим действиям и получению $13 тысяч 500. Адвокат задержан в Бишкеке», — сообщили в МВД.

Источники 24.kg сообщили, что милиция задержала адвоката Майрамбека Молдокулова. Известно, что он водворен в СИЗО-1.

Защита подозреваемого намерена обжаловать постановление Первомайского районного суда в вышестоящие инстанции.

Напомним, ранее сотрудники ГКНБ задержали адвокатов Адилета Мамбетказиева и Алмазбека Койчуманова. Одного обвинили в вымогательстве взятки, второго в посредничестве при передаче взятки.
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