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В Бишкеке задержали мужчину, избившего в микрорайоне «Джал» детей

Мужчину, избившего детей в микрорайоне «Джал», задержали. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что ранее возбужденное дело о проступках переквалифицировано в уголовное. Оно зарегистрировано в ЕРПП по статье «Хулиганство».

«По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний А.Б. 30 июня Ленинским районным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 на 10 дней», — отметили в ГУВД.

Напомним, что 25-летний мужчина подозревается в избиении двух детей — девяти и десяти лет.
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