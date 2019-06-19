Уголовное дело об изнасиловании девушки милиционером Свердловского РОВД передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что милиционер обвиняется в нескольких эпизодах преступлений, в том числе краже мобильного телефона.

«Выяснилось, что до изнасилования действующий сотрудник милиции совершил кражу и еще несколько преступлений. Свою вину он не признал. Уголовные дела объединили в одно производство и направили в суд для рассмотрения по существу», — сообщили редакции.

Напомним, в январе в селе Новопокровка Иссык-Атинского района сотрудника милиции задержали по подозрению в изнасиловании девушки.