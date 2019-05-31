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Кыргызстанца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге

Гражданина Кыргызстана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней студентки музыкального колледжа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала 17-летняя пострадавшая, малознакомый мужчина по имени Артур изнасиловал ее в машине в поселке Лисий Нос в ночь на 30 мая. Поездка с мужчиной продолжалась около двух часов, после чего он высадил ее у колледжа.

Чтобы зафиксировать повреждения, девушка обратилась к медикам. Врачи детской больницы диагностировали у нее ушибы головы, груди и локтей, повреждения половых органов и сообщили в полицию.

Стражи порядка быстро отыскали предполагаемого обидчика девушки. Им оказался 22-летний гражданин Кыргызстана, который приехал в Россию на заработки.
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