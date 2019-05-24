За три месяца смертность в ДТП на дорогах Бишкека сократилась на 6,5 процента. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил заместитель главы ГУОБДД Иманалы Саркулов.

По его данным, с 4 марта по 23 мая количество ДТП в столице сократилось на 1,5 процента, а смертность — на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В Чуйской области зафиксировали на 2,1 процента меньше дорожных происшествий, число погибших сократилось на 33,5 процента.

В Бишкеке, где установлены камеры видеофиксации, количество ДТП уменьшилось на 60-70 процентов. Иманалы Саркулов

За три месяца центр мониторинга зафиксировал 117 тысяч 845 нарушений Правил дорожного движения. По 53 тысячам 800 протоколам на 77,3 миллиона сомов выплатили штрафы.