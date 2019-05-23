Пытки члена ОПГ. МВД представило свою версию произошедшего

В МВД Кыргызстана прокомментировали уголовное дело по факту применения пыток в отношении Юсуфа Мамед оглы Пиригама и сообщили о многочисленных судимостях обвиняемого.

В ведомстве уверены, что следствие в отношении сотрудников антинаркотического подразделения милиции велось предвзято, «шумиха» о применении пыток раздута для увода обвиняемого от уголовной ответственности.

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Как отмечено, несколько лет в Аламединском районном суде рассматривали дело по обвинению оперуполномоченных ГУБНОН (СБНОН) МВД и следователя ОВД Чуйского района в применении пыток и превышении должностных полномочий. В апреле 2019 года рассмотрение дела завершили, суд вынес обвинительный приговор без назначения наказания, но снял с работников милиции обвинение в пытках. Решение суда первой инстанции обжаловали.

В МВД заметили, что в этом деле «имеются нюансы», и озвучили свою версию произошедшего.

Как уточняют в ведомстве, на протяжении всего следствия и до завершения суда со стороны адвокатов «происходил вброс информации в СМИ, иногда недостоверной».

Адвокат подсудимого утверждает, что ее клиент не торговал наркотиками и улики ему подбросили сотрудники милиции.

«Юрист заявляла, что к гражданину Юсуфу Пиригаму применили физическое насилие: наносили удары ногами, надевали целлофановый пакет на голову. Также со ссылкой на адвоката сообщали, что на момент ареста у подозреваемого в крови следов наркотиков не обнаружили, а к ответственности привлекли, поскольку нашли при обыске наркотические вещества. Однако в ходе следствия стало очевидно, что шумиха вокруг пыток раздута преднамеренно, и цель ее — вовсе не борьба с пытками, а любыми путями выгородить подозреваемого, перекладывая вину на других», — поясняют в министерстве.

В МВД отмечают, что подсудимый Юсуф Пиригам многократно привлекался к уголовной ответственности.

Он судим 10 раз за наркотики, кражи и другие преступления. Первую судимость получил еще в начале 1980-х годов. МВД КР

«Только за последние 18 лет, не считая ранее совершенных, на счету Пиригама свыше 32 эпизодов, в том числе квартирные кражи в больших размерах и наркопреступления на территории Бишкека и Чуйской области. По всем эпизодам преступлений предъявлены обвинения, многие уголовные дела объединили. Кроме того, близкий родственник Пиригама отбывает наказание за сбыт особо крупного количества героина», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Пиригам состоит на оперативном учете как член ОПГ.

«В 2014-м Юсуф Пиригам дважды проходил в сводках МВД за незаконные хранение и сбыт наркотиков. Его имя в том же году упоминалось в прессе как наркодилер, торгующий рядом со школой. СМИ тогда отмечали, что в его доме обнаружили тайник для хранения наркотиков. В 2015-м его снова задержали», — замечают в ведомстве.

В милиции сообщают, что 19 июня 2015 года в доме у Пиригама в селе Чуй одноименного района при обыске с использованием служебной собаки обнаружено и изъято 450 граммов героина.

«На следующий день перед водворением в ИВС провели медосмотр, подозреваемый каких-либо жалоб ни к кому не имел. Но через сутки, вечером 21 июня, стал жаловаться на боли, в связи с чем проводился медицинский осмотр, включая рентген-обследование. Экспертиза в июле вынесла заключение об отсутствии травм. Однако перелом ребер, что очень странно, выявили стараниями адвокатов позже, по прошествии почти месяца после задержания. После этого в ходе дальнейшего следствия проводился еще ряд экспертиз, и результаты последней свидетельствуют, что травма (перелом) не соответствует указанному сроку. Таким образом, доводы о применении пыток не подтверждаются», — уверены в МВД.

Отмечается, что прокуратура вначале отказала в возбуждении уголовного дела против милиционеров по факту применения пыток, однако позже возбудила. И в 2017 году передала материалы для дальнейшего расследования в следственное управление ГКНБ.

Но работа следствия по данному делу до сих пор вызывает сомнения в объективности и беспристрастности. МВД КР

«В предъявленном следствием обвинении указан перелом совсем не тех ребер. Подсудимый в суде утверждал, что его несколько человек пытали в кабинете следователя, однако там с трудом помещаются два сотрудника. После Пиригам изменил показания, заметив, что ошибся, но на это ни следствие, ни суд не обратили внимания. Всем работникам ГУБНОН и следователю РОВД, участвовавшим в задержании подозреваемого, следствие предъявило обвинение в злоупотреблении должностным положением, превышении должностных полномочий, укрывательстве преступления, умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, пытках», — подчеркивается в сообщении.

Аламединский районный суд признал всех сотрудников ГУБНОН и следователя виновными в превышении служебных полномочий.

Однако в МВД «недоумевают», почему работникам ГУБНОН вменяют злоупотребление положением и превышение полномочий, если в их полномочия входят борьба с наркопреступлениями и выявление людей, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Уточняется, что бойцы СОБР и кинолог со служебно-разыскной собакой были задействованы при задержании, поскольку подозреваемый состоял на оперативном учете МВД как член организованной наркогруппировки. В результате обысковых мероприятий в доме Пиригама обнаружены и изъяты наркотики.

В мае 2017-го суд первой инстанции признал Юсуфа Пиригама виновным в хранении и сбыте наркотических средств и осудил на 14 лет лишения свободы. Однако защита добилась пересмотра дела в областном и Верховном судах, которые отменили решение нижестоящей инстанции, и дело направлено на доследование для восполнения пробелов.