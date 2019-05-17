Контрабанда машин. Следователя ГСБЭП обвинили в рейдерстве

Следователь Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Айбек Мамбетов не проводит следственных действий по уголовному делу о контрабанде автомобилей. Об этом 24.kg сообщила адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, один из 120 автомобилей, якобы завезенных в Кыргызстан контрабандным путем, следователь незаконно отдал третьему лицу.

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«Друг моего подзащитного Тологона Алмазбек уулу приобрел автомобиль в 2018 году и оформил на него. Следователь ГСБЭП изъял автомобиль в рамках расследуемого уголовного дела о контрабанде машин и передал авто третьему лицу — Ринату Сариеву. Этот человек не имеет к делу отношения, но следователь утверждает, что купленное моим подзащитным авто принадлежит Ринату Сариеву. В рамках уголовного дела следователь не допросил моего подзащитного, продавца авто, не проводит следственных действий», — сказала Алия Турумбекова.

Она добавила, что на действия следователя ГСБЭП Айбека Мамбетова подана жалоба в Генеральную прокуратуру, но надзорный орган ничего не делает.

«Следователь ГСБЭП возложил на себя полномочия суда, якобы установив по своей инициативе истинного владельца. Но право на определение владельца автомобиля имеет только суд, а его решения нет. На каком основании он выдал спорную машину третьему лицу, неизвестно. Я просила провести ряд следственных действий, но мою просьбу игнорируют. Фактически следователь занимается рейдерством», — уверена адвокат.

Юрист отметила, что Toyota Camry с vin-кодом автомобиля, который якобы принадлежит потерпевшему, зарегистрирована в Воронежской области и принадлежит частной фирме.

«Соответственно, автомашина, фигурирующая в уголовном деле, не оформлена законно. Потерпевший Ринат Сариев сам может стать соучастником преступления. Он мог перебить vin-код и продать автомобиль, а затем незаконным образом вернуть его себе через следователя ГСБЭП», — пояснила Алия Турумбекова.

Напомним, по факту незаконного ввоза авто без уплаты таможенных пошлин возбуждено 13 уголовных дел, под арестом находятся 120 автомобилей. Не исключено, что таких автомобилей может быть больше. Ущерб от подобных незаконных сделок превысил 100 миллионов сомов.