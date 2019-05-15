Кыргызстанцы, скрывавшиеся от правосудия в Москве, задержаны

В Москве при содействии Представительства МВД КР в РФ установлены граждане Кыргызстана, которые находились в межгосударственном розыске за совершение преступлений на родине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, один из задержанных — уроженец Узгенского района Ошской области, 1988 года рождения, — разыскивался за контрабанду и сбыт наркотических средств в 2015-м.

Второй задержанный — 1984 года рождения — разыскивался следственными органами ГСБЭП по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 182 (лжепредпринимательство), 203 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК КР. Он, являясь руководителем ОсОО, с июля 2015 года по декабрь 2016-го уклонился от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в особо крупном размере. В настоящее время налоговая задолженность со стороны ОсОО составляет более чем 3 миллиона сомов.

Для дальнейшего привлечения к ответственности кыргызстанцев готовят к экстрадиции.