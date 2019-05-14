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Происшествия

В Бишкеке задержан мошенник, обещавший помочь с получением визы в США

Сотрудники четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 4 мая в УВД обратился гражданин А.А. о принятии мер в отношении малознакомого мужчины, который 14 марта под предлогом оказания помощи для получения визы в США обманным путем взял $700 и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан М.Р., 1972 года рождения, уроженец Чуйской области. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от действий злоумышленника или владеющих о нем какой-либо информацией, в милиции просят позвонить по телефонам: 0700362362, 0707102633.
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