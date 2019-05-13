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Происшествия

Мошенник отобрал земельный участок, а затем пытался сбежать из Кыргызстана

Сотрудники службы криминальной милиции ОВД Аламединского района в аэропорту «Манас» задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в сентябре 2018 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась местная жительница. Она просила принять меры в отношении малознакомых мужчины и женщины, которые под предлогом развития совместного бизнеса взяли земельный участкок в селе Кара-Жыгач и скрылись.

Одним из подозреваемых оказался 37-летний Н.Т., которого и задержали в аэропорту. Он доставлен в ОВД района и передан следственным органам.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

В случае если вы пострадали от преступных действий этого человека, ГУВД Чуйской области просит обратиться по телефонам ОВД Аламединского района: дежурная часть — 0312363527, 0500693069.
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