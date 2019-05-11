В Бишкеке задержали мужчину, который взял в аренду машину и продал ее

Сотрудники криминальной милиции УВД Октябрьского района Бишкека задержали находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 3 октября 2018 года в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась жительница Бишкека. Она просила принять меры в отношении малознакомого парня азиатской внешности. Он под предлогом аренды завладел автомашиной «Хонда Одиссей», затем продал ее и скрылся.

Материальный ущерб оценили в 414 тысяч сомов.

По факту возбудили уголовное дело по статье 166 «Мошенничество» старой редакции УК КР и объявили подозреваемого в розыск.

По подозрению в совершении преступления задержали подозреваемого Ш.А., 1989 года рождения, и водворили в ИВС ГУВД столицы.

Следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям продолжаются.

Граждан, пострадавших от действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 0551102180, 0554102152, 0709767606.