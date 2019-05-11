В Бишкеке член ОПГ попался на мошенничестве с iPhone

В Бишкеке сотрудники криминальной милиции задержали активного члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
По ее данным, 17 апреля 2019 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка И.Б. Она просила принять меры в отношении неустановленного лица азиатской внешности, который обманным путем взял у нее iPhone и скрылся, причинив материальный ущерб на 55 тысяч сомов.
Началось досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.