В Бишкеке член ОПГ попался на мошенничестве с iPhone

В Бишкеке сотрудники криминальной милиции задержали активного члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 17 апреля 2019 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка И.Б. Она просила принять меры в отношении неустановленного лица азиатской внешности, который обманным путем взял у нее iPhone и скрылся, причинив материальный ущерб на 55 тысяч сомов.

Началось досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержали Ш.К., 1995 года рождения, состоящего на учете МВД как активный член ОПГ. Ранее судим за разбой. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.