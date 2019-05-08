В Кемине женщины предложили пенсионерке снять порчу, а после украли у нее деньги

Сотрудники криминальной милиции Кеминского района по подозрению в мошенничестве задержали двух женщин. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

С заявлением в милицию обратилась 79-летняя М.А. Потерпевшая рассказала, что две неизвестные женщины предложили ей снять порчу и погадать. Затем они проникли в дом потерпевшей, взяли 42 тысячи сомов и 150 евро и скрылись.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре проступков и преступлений по статье «Мошенничество» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержали 44-летнюю К.Д. и 58-летнюю К.Ф. Их водворили в ИВС», — отметили в ГУВД.

ГУВД Чуйской области просит пострадавших от преступных действий подозреваемых обращаться по телефонам в СКМ ОВД Кеминского района: 0702543227, 0702519806, 0703737323.