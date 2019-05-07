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Задержан террорист-кыргызстанец, прошедший подготовку в Сирии

В ходе оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с зарубежными партнерами задержан разыскиваемый за причастность к международным террористическим организациям гражданин Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

Задержанный А.Н. прошел диверсионно-террористическую подготовку в сирийско-иракской зоне вооруженного конфликта и по поддельным документам выехал в одну из стран СНГ для ожидания указаний от главарей террористических организаций.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР

В рамках материалов досудебного производства проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
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