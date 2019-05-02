В Санкт-Петербурге задержаны уроженцы Кыргызстана, грабившие соотечественников

В Санкт-Петербурге задержаны уроженцы Кыргызстана, активные члены преступной группировки, грабившие своих соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в представительство МВД Кыргызстана в России в течение длительного времени поступала оперативная информация о том, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области организованная преступная группа, сформированная по этническому признаку, занималась незаконными поборами, вымогательствами, похищениями людей, угрожала убийствами и расправой над родственниками, если они не выполнят требования.

Потерпевшие кыргызстанцы не обращались в правоохранительные органы России, поэтому преступники оставались безнаказанными.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, из корыстных побуждений).

Задержаны А.Ж., 1981 года рождения, уроженец Кара-Суйского района Ошской области, по имеющейся информации, является «смотрящим» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Э.А., 1987 года рождения, уроженец Алайского района Ошской области, являющийся близким сподвижником вышеупомянутого «смотрящего», приверженец криминальной субкультуры.

По данным представительства МВД КР в РФ, оба задержанных состоят на оперативном учете МВД КР как активные члены одной из ОПГ. Их поместили в СИЗО Санкт-Петербурга на два месяца.