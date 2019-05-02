В Бишкеке задержали лженалоговика

Милиция задержала в Бишкеке лженалоговика. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в УВД Октябрьского района обратился житель Бишкека с заявлением принять меры в отношении неизвестного по имени Айбек. Молодой человек в одном из продуктовых павильонов в 8-м микрорайоне представился сотрудником Государственной налоговой службы и предъявил удостоверение инспектора.

Под предлогом оказания помощи в приобретении патента на один год взял 11,5 тысячи сомов и пропал.

Милиционеры задержали подозреваемого А.У., 1996 года рождения.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 0705120112, 0551102809.