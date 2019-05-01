22:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке «Кырк чоро» закидали куриными яйцами правозащитников

Представители правозащитного движения пожаловались в милицию на угрозы со стороны неизвестных лиц. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию сегодня обратились члены правозащитной организации «8/365». Правозащитники заявили, что им угрожали неизвестные лица.

«Со слов заявителей, неизвестные угрожали им и закидали яйцами в момент, когда они находились в парке возле южных ворот. В настоящий момент заявление зарегистрировано в Едином реестре проступков и преступлений по статье «Мелкое хулиганство». Проводится досудебном производство», — сообщили в ГУВД.

Активист Аманбол Бабакулов в разговоре с 24.kg сообщил, что лично он никого не закидывал яйцами и никому не угрожал. Он заявил, что будет предпринимать меры в отношении СМИ, распространивших его фото в интернете.

«Я со своими друзьями пошел в парк Фучика, хотел вживую посмотреть на представителей ЛГБТ. В парке стоял автомобиль, из которого девушка и парень стали меня фотографировать. Я зацепился за капот, потому что хотел спросить, почему они фотографируют, после этого меня чуть не сбили. Представители СМИ распространили мое фото без моего разрешения. Я буду принимать меры», — сказал Аманбол Бабакулов.
Ссылка:
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Феминистки заявили в милицию на лидера «Кырк чоро» Замирбека Кочорбаева
Письмо с требованиями «Кырк чоро» передали спикеру Жогорку Кенеша
Митингующие против ЛГБТ сторонники «Кырк чоро» завершили акцию
«Кырк чоро» грозят крайними мерами, если власти не выполнят их требования
Члены объединения «Кырк чоро» вышли на митинг. Требуют отставки чиновников
«Кырк чоро» подали заявление в Генпрокуратуру на участников марша 8 марта
Мэр Бишкека Азиз Суракматов об инициативе «Кырк чоро» отправить его в отставку
«Кырк чоро» требуют отставки мэра Бишкека из-за марша 8 марта
«Кырк чоро» уюмунун мүчөлөрү коркутуулар болуп жатканын айтышат
Члена «Кырк чоро» избили и ограбили. Его соратники заявляют об угрозах
Популярные новости
Мужчина привязал ребенка к&nbsp;машине и&nbsp;протащил его несколько метров в&nbsp;Бишкеке Мужчина привязал ребенка к машине и протащил его несколько метров в Бишкеке
На&nbsp;границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая На границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая
За&nbsp;вымогательство денег задержали сотрудника &laquo;Северэлектро&raquo; За вымогательство денег задержали сотрудника «Северэлектро»
При попытке ограбить магазин в&nbsp;селе Новопавловка подросток застрял в&nbsp;окошке При попытке ограбить магазин в селе Новопавловка подросток застрял в окошке
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;10&nbsp;мая СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom