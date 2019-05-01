В Бишкеке «Кырк чоро» закидали куриными яйцами правозащитников

Представители правозащитного движения пожаловались в милицию на угрозы со стороны неизвестных лиц. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию сегодня обратились члены правозащитной организации «8/365». Правозащитники заявили, что им угрожали неизвестные лица.

«Со слов заявителей, неизвестные угрожали им и закидали яйцами в момент, когда они находились в парке возле южных ворот. В настоящий момент заявление зарегистрировано в Едином реестре проступков и преступлений по статье «Мелкое хулиганство». Проводится досудебном производство», — сообщили в ГУВД.

Активист Аманбол Бабакулов в разговоре с 24.kg сообщил, что лично он никого не закидывал яйцами и никому не угрожал. Он заявил, что будет предпринимать меры в отношении СМИ, распространивших его фото в интернете.

«Я со своими друзьями пошел в парк Фучика, хотел вживую посмотреть на представителей ЛГБТ. В парке стоял автомобиль, из которого девушка и парень стали меня фотографировать. Я зацепился за капот, потому что хотел спросить, почему они фотографируют, после этого меня чуть не сбили. Представители СМИ распространили мое фото без моего разрешения. Я буду принимать меры», — сказал Аманбол Бабакулов.